Am Sonntagmorgen hat sich in Berlin ein Unfall ereignet, der für einen Motorradfahrer im Krankenhaus endete. Dieser war der Polizei zuvor durch überhöhte Geschwindigkeit und gefährliche Fahrmanöver auf der Autobahn aufgefallen.

Gegen 8.50 Uhr bemerkte eine Zivilstreife auf der BAB A 100 in Höhe des Innsbrucker Platzes einen Yamaha-Fahrer, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sowie mit gefährlichen Fahrmanövern in südlicher Richtung auf der Autobahn unterwegs war. Die Streife folgte dem Kradfahrer und beobachtete, wie dieser andere Fahrzeuge abdrängte, mehrfach die Fahrstreifen wechselte und sich sowie andere Verkehrsteilnehmer damit erheblich gefährdete. In Höhe des Autobahnkreuzes Schöneberg habe der Yamaha-Fahrer seine Maschine dann so stark beschleunigt, dass die Beamten die Verfolgung abbrachen und über die BAB A 103 ihre Fahrt fortsetzten, doch frei nach dem Motto „Man sieht sich immer zweimal im Leben“ war die Jagd zwischen dem Verkehrssünder und den Beamten noch lange nicht vorbei.

Motorradfahrer taucht wieder auf – und stürzt

Nachdem die Polizisten die Autobahn an der Ausfahrt Filandastraße verlassen hatten und dort an einer roten Ampel hielten, tauchte plötzlich der Kradfahrer hinter dem Einsatzwagen auf, streifte die rechte Fahrzeugseite, kam ins Rutschen und stürzte. Der 35-jährige Fahrer, gegen den unter anderen Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet wurden, zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein Polizist im zivilen Streifenwagen erlitt einen Schock und musste seinen Dienst beenden. Während der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war die Ausfahrt Filandastraße bis 12 Uhr gesperrt.

