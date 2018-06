Berlin

An der Berliner Wilhelm-Hauff-Grundschule in Gesundbrunnen im Bezirk Mitte hat es am Dienstagvormittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Ein Anrufer hatte die Polizei kurz vor 10 Uhr alarmiert und behauptet, dass zwei bewaffnete Personen die Schule in der Gotenburger Straße betreten haben sollen.

Polizei evakuierte die Schule

Die Polizei rückte daraufhin mit 250 Beamten an und sperrte die Schule sowie umliegende Straßen weiträumig ab. Schüler und Lehrer wurden nacheinander evakuiert, Bürgern sollten das Gebiet meiden. An der Absperrung warteten besorgte Eltern auf ihre Kinder. Für rund zwei Stunden war nicht klar, ob Gefahr bestand.

Ein Polizist steht im abgesperrten Bereich vor der Wilhelm-Hauff-Grundschule in Gesundbrunnen. Die Schule war nach einem Warn-Anruf evakuiert worden. Quelle: dpa

Entwarnung am Mittag

Am Mittag gab es dann Entwarnung: Das Spezialeinsatzkommando konnte bei der Durchsuchung der Schule keine verdächtigen Personen finden. Das Gebäude sei abgesucht worden, sagte ein Polizeisprecher. „Es gibt keine Gefahrenlage.“ Die Kinder seien in Sicherheit.

Von MAZonline