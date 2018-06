Berlin

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach zwei Räubern, die eine Seniorin in Prenzlauer Berg überfallen haben. Die Fotos zeigen zwei Tatverdächtige, die die 69-Jährige am 27. Februar gegen 10.55 Uhr am Bahnstein der U-Bahnstation Schönhauser Allee zunächst beim Betreten einer U-Bahn geschubst haben sollen. Dabei raubten sie der Frau das Portemonnaie aus der Manteltasche. Während einer der beiden die Flucht antrat, soll sich der andere Mann erst als Helfer ausgegeben haben.

Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Ihren Aussagen zufolge soll das Duo bereits zuvor in den Schönhauser Allee Arcaden versucht haben, den Geldbeutel zu entwenden.

Quelle: Polizei

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität der Männer geben können oder sie zuvor beobachtet haben. Auch wer die Tat möglicherweise beobachtet hat, wird geben sich beim Raubkommissariat unter der Telefonnummer (030)4664/173100, per Mail an Dir1K31@polizei.berlin.de oder bei einer Polizeistation zu melden.

Von MAZ Online/sag