Berlin

Die Berliner Polizei übt am Sonntagvormittag im Stadtteil Steglitz einen großen Terroreinsatz. Als nachgespieltes Szenario soll es dort so aussehen, als sei ein Transporter in eine Menschenmenge gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei der Übung im Einkaufszentrum Boulevard Berlin werde die Konfrontation mit einem bewaffneten Täter nachgestellt. Die Einsatzkräfte sollen erst beim Eintreffen erfahren, dass es sich um eine Übung handele, hieß es von Seiten der Polizei.

Schlossstraße bis in den Nachmittag gesperrt

Die Schlossstraße bleibt wegen der Terrorübung zwischen Schildhornstraße und Walter-Schreiber-Platz zwischen 11 Uhr und voraussichtlich 15 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Der in Tunesien geborene Attentäter Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 in Berlin einen Lastwagen gekapert, mit dem er auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin raste. Zwölf Menschen starben. Mehr als 70 weitere Menschen wurden verletzt. Amri konnte zunächst fliehen, wurde dann aber von der Polizei in Italien erschossen.

