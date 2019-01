Berlin

In einem U-Bahnhof in Berlin-Kreuzberg ist ein toter Mann gefunden worden. Polizisten entdeckten den leblosen Obdachlosen am Sonntagmorgen in der Zwischenebene der U-Bahn-Station am Moritzplatz, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen.

„Ein Gewaltverbrechen kann ausgeschlossen werden. Wir gehen auch nicht davon aus, dass der Mann aufgrund von Kälte gestorben ist“, so die Sprecherin. Die genaue Todesursache war demnach noch unklar. Die BVG hält den Bahnhof Moritzplatz nachts als Schlafquartier für Obdachlose offen.

Von RND/dpa