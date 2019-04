Berlin

Ein Autofahrer hat in Berlin-Karlshorst nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine rote Ampel missachtet und mit seinem Wagen eine Fußgängerin erfasst. Die 25-Jährige wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die junge Frau überquerte am Montagabend die Treskowallee in Höhe Dönhoffstraße. Dabei habe der 80-jährige Autofahrer die 25-Jährige mit seinem Wagen erfasst. Sie stürzte und zog sich schwere Kopf- und Beinverletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 80-Jährige erlitt keine Verletzungen.

Von RND/dpa