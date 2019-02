Potsdam

Wer mit der S-Bahn von Potsdam nach Berlin fährt, sollte ab Freitag einen ganz genauen Blick auf den Fahrplan werfen, denn die Strecke zwischen Potsdam-Hauptbahnhof und Berlin-Grunewald wird von Freitag bis kommenden Montag wegen Bauarbeiten gesperrt.

Gegen 22 Uhr wird die Sperrung am Freitag eingerichtet. Die S7 wird dann nur noch von Grunewald nach Ahrensfelde fahren, während es zwischen Potsdam und Grunewald einen Schienenersatzverkehr in Form von Bussen geben wird. Pendler müssen dennoch Geduld mitbringen, da der Ersatzverkehr lediglich im 30-Minuten-Takt eingesetzt wird.

Auch die S1 ist von den Einschränkungen betroffen

Neben den Bussen können auch Regionalzüge zwischen Potsdam und Berlin genutzt werden, da ihre Gleise von den Bauarbeiten nicht betroffen sind. Am Samstag zwischen 9 bis 20 Uhr sowie am Sonntag zwischen 10.30 bis 20 Uhr werden zwei zusätzliche Regionalzüge pro Stunde zwischen Zoologischer Garten und Potsdam im Einsatz sein, die auch in Griebnitzsee, Wannsee und Charlottenburg halten.

Auch die S1 ist von den Einschränkungen betroffen, da zwischen Wannsee und Schlachtensee im betroffenen Zeitraum ebenfalls keine Linien im Einsatz sein werden. Auch hier wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Von RND/liz