Berlin

Aufgrund eines Notfalleinsatzes am S-Bahnhof Tempelhof war der S-Bahn-Verkehr in Berlin am Vormittag in weiten Teilen für rund drei Stunden unterbrochen.

Mittlerweile ist der Einsatz abgeschlossen.

Wie die S-Bahn-Berlin via Twitter mitteilte, waren von der Unterbrechung die Linien S41, S42, S45, S46 und S47 betroffen. Gegen 10.30 lief der Verkehr wieder an.

Von MAZonline