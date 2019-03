Potsdam

Nach zehn Tagen ist es endlich soweit: Am Montag, dem 25. März 2019, soll die S-Bahnlinie 7 zwischen Potsdam und Berlin wieder durchfahren. Schon nachts um 1.30 Uhr soll die Sperrung der Strecke zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Wannsee aufgehoben werden. Die erste S7 Richtung Ahrensfelde verlässt den Potsdamer Hauptbahnhof laut Plan um 4.01 Uhr an Gleis 6 und verkehrt dann zunächst im 20-Minutentakt. Ab 5.01 Uhr fährt sie alle zehn Minuten.

Seit dem 14. März war die beliebte Pendler-Verbindung unterbrochen – erst fuhr keine S-Bahn zwischen Westkreuz und Potsdam Hauptbahnhof, dann kam die Einschränkung ab Wannsee. Zusätzlich fuhren zwischen 14. und 18. März keine Züge der Linie S1 zwischen Wannsee und Schlachtensee. Fahrgäste mussten auf Ersatzbusse oder die Regionalzüge RE1, RE7 und RB22 ausweichen. Zwischenzeitlich war es so voll, dass es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen den Fahrgästen kam.

Mehr zum Thema:

Am 25. März soll zwischen Babelsberg und Potsdam Hauptbahnhof ein neues Gleis in Betrieb gehen. Wenn das zweite Gleis in Betrieb ist, werden die einander entgegenkommenden Bahnen in Babelsberg nicht mehr aufeinander warten müssen. Auf beiden Richtungen wird die Fahrt dann um drei Minuten verkürzt. Die Bauarbeiten für dieses Gleis waren auch der Grund für die lange Sperrung.

Zum Anderen wurde die Sicherheitstechnik in den Zügen umgestellt. Bislang setzt die S-Bahn ein Sicherungssystem ein, das noch aus den 1920er-Jahren stammt, doch nach und nach wird das gesamte Streckennetz auf das neue so genannte Zugbeeinflussungssystem umgerüstet. Das sorgt zum Beispiel dafür, dass ein Zug automatisch gestoppt wird, wenn sein Fahrer ein Haltesignal ignoriert.

Von MAZonline