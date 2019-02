Potsdam

Fahrgäste, die mit der S-Bahnlinie 7 unterwegs sind, müssen sich erneut auf Einschränkungen einstellen. Betroffen ist wie bereits am vergangenen Wochenende die Strecke zwischen dem Potsdamer Hauptbahnhof und Grunewald / Wannsee. Von Freitagabend (22. Februar, 22 Uhr) bis Montag (25. Februar, 1.30 Uhr) gibt es hier keinen Zugverkehr.

Fahrgäste nutzen bitte zwischen ab Wannsee die Linie S1, die in dieser Zeit zum Potsdamer Hauptbahnhof weiterfährt. Neben den Bussen können auch Regionalzüge wie der RE1 zwischen Potsdam und Berlin genutzt werden, da ihre Gleise von den Bauarbeiten nicht betroffen sind. Zwischen Grunewald und Wannsee wird am Samstag und Sonntag von 7 bis 16 Uhr ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Takt der S1 geändert

Wer mit der S1 fährt, muss am Wochenende ebenfalls etwas mehr Zeit mitbringen: Zwischen Gesundbrunnen und Frohnau fahren die Züge am Samstag und Sonntag zwischen 7 und 16 Uhr nur im 20-Minutentakt. In beiden Fahrtrichtungen ist in Bornholmer Straße ein Umstieg erforderlich.

In Richtung Oranienburg erfolgt die Weiterfahrt nach 6 Minuten vom selben Bahnsteig. Zur Weiterfahrt in Richtung Wannsee / Gesundbrunnen muss der Bahnsteig gewechselt werden. Außerdem fahren die Züge von der Bornholmer Straße nach Oranienburg 5 Minuten später ab als sonst.

Von MAZonline