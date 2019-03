Berlin

Ein Schlagloch auf der Autobahn 100 sorgte am Montagmorgen für Verkehrschaos in und um Berlin. Der mittlere Fahrstreifen musste für Reparaturarbeiten vor dem Dreieck Charlottenburg gesperrt werden, das berichtet die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) beim Kurznachrichtendienst Twitter. Auch nach dem Abschluss der Arbeiten staute sich der Verkehr kilometerweit.

Ein Unfall im Autobahndreieck Funkturm sorgte für zusätzliche Wartezeiten. Die Überfahrt von der A 115 auf die A 100 musste aus Richtung Neukölln ebenfalls gesperrt werden. Details zu dem Vorfall konnte die Berliner Polizei am Morgen noch nicht nennen. Der Stau reiche bis zum Tunnel Britz, hieß es bei der VIZ weiter. Autofahrer sollten bis zu 40 Minuten mehr einplanen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von RND