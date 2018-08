Berlin-Marzahn

In den frühen Morgenstunden ereignete sich in Berlins Stadtteil Marzahn ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei verlor der 20-Jährige Fahrer eines Audi A7 auf der Landsberger Allee Höhe Allee der Kosmonauten die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst gegen einen Bordstein, ehe das Fahrzeug dann mit voller Wucht seitlich gegen eine Laterne prallte, dabei drehte sich das Fahrzeug noch knapp 90 Grad.

Er sowie seine 21 und 18 Jahre alten Mitfahrer erlitten durch den Aufprall schwere Verletzungen und kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dabei erwischte es den Beifahrer am schlimmste: In dessen Tür formte sich ein kompletter Abdruck der Laterne, sodass der Mann von der Feuerwehr in einer aufwendigen Rettungsaktion aus dem Wrack freigeschnitten werden musste. Sein Zustand war bis zur Abfahrt ins Krankenhaus kritisch.

Genaue Unfallursache bislang noch unklar

Wie genau es zu dem Verkehrsunfall kam, ermittelt der Verkehrsermittlungsdienst vor Ort. Fest steht: Der Tacho des Audi blieb bei knapp 100 Km/h stehen. Die Landsberger Allee macht Richtung stadtauswärts an dieser Stelle einen leichten Linksbogen.

Die Landsberger Allee in Richtung Hönow war zwischen Allee der Kosmonauten und Blumberger Damm während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 9.40 Uhr gesperrt.

Von MAZonline