Berlin

Wer am Mittwochmorgen eine Karte für das Heim-Konzert der Berliner Dancehall-Combo Seeed bekommen wollte, brauchte gute Nerven, Ausdauer und Glück. Am besten von allem ein bisschen.

Schon Sekunden nachdem die Bestellseiten auf der Homepage des Ticketanbieters Eventim um zehn Uhr freigeschaltet wurden, waren sie schon nicht mehr erreichbar. Die Server waren überlastet und eine Fehlermeldung erschien. Die Kunden wurden gebeten, einige Minuten zu warten – immer wieder. Auf der Seite ging nichts mehr. Die Nachfrage war einfach zu groß.

Fans hatten jahrelang gewartet

Dabei hatten viele Fans lange auf diesen Moment gewartet. Jahrelang schon war die Gruppe um Frontmann Peter Fox nicht mehr auf Tour gewesen. Die kürzlich angekündigten Konzerte für das kommende Jahr schlossen auch einen Berlin-Gig ein. Der ist jetzt wohl schon ausverkauft. Tickets gibt es aktuell jedenfalls nicht mehr.

Bei Facebook berichteten einige Fans, dass nur eine Karte pro Kauf möglich gewesen sein soll. Auf Ebay tauchten sogar schon die ersten Karten auf – zu horrenden Preisen. Für zwei Stehplätze wurde dort in einer noch nicht abgeschlossenen Aktion schon über 200 Euro geboten.

Konzerte in der Max-Schmeling-Halle

Seeed gehen im kommenden Jahr wieder auf Tour. Geplant sind 2019 20 Konzerte ab Mitte Oktober. In Berlin wird die Band um Peter Fox am 6. und 7. November 2019 in der Max-Schmeling-Halle spielen.

Von MAZ Online