Polizeibeamte außer Dienst stoppten am Freitagabend in Tiergarten einen 24-jährigen Porschefahrer, nachdem ihnen dieser mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war. Statt einer Tour mit jeder Menge Pferdestärke endete die Fahrt für den jungen Mann und seine Begleitung jedoch mit einem Heimweg zu Fuß ...

Gegen 21.10 Uhr bemerkten die Polizisten in der Clara-Jaschke-Straße den Porschefahrer, der nach rechts in die Invalidenstraße in Richtung Hauptbahnhof abbog und dabei so stark beschleunigt haben soll, dass das Heck mehrfach ausbrach. Anschließend fuhr der Wagen, nach Angaben der Zeugen, in Richtung Hauptbahnhof, bog rechts ins Friedrich-List-Ufer ab, fuhr einmal am Haupteingang des Bahnhofs vorbei, kehrte in die Invalidenstraße zurück und setzte seine Fahrt im Tiergartentunnel fort, in dem er ebenfalls wieder stark beschleunigte. An der Kreuzung Potsdamer Platz/Potsdamer Straße gelang es den Beamten schließlich, den Fahrer anzuhalten.

Heimweg zu Fuß statt in Papas Porsche

Der 24-Jährige, der sich nach eigenen Angaben ohne Wissen seines Vaters dessen Porsche genommen hatte, und seine 19-jährige Beifahrerin mussten von dort ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Auto und Führerschein wurden nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung wegen des Verdachts des verbotenen Fahrzeugrennens beschlagnahmt. Der junge Mann wird sich dafür nun verantworten müssen und vermutlich nicht so schnell wieder an die Autoschlüssel seines Vaters kommen ...

