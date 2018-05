Berlin

Ein Unbekannter hat wahrscheinlich von einer Brücke kleine Pflastersteine auf fahrende Autos auf der Berliner Stadtautobahn (A100) geworfen.

Das Fahrzeug eines 58-Jährigen wurde am Dienstagabend hinter einer Tunnelausfahrt am Innsbrucker Platz getroffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Windschutzscheibe des Wagens wurde stark beschädigt.

Andere Verkehrsteilnehmer kamen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht zu Schaden. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen:

- Wer hat am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr am beschriebenen Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht?

- Wer ist ebenfalls von den Steinwürfen geschädigt worden und hat sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise an die 1. Mordkommission unter der Telefonnummer (030) 4664- 911111 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von Bernd Röder