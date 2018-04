Berlin

Berlin führt einem Bericht zufolge nicht mehr die bundesweite Kriminalstatistik an. Wie die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf die noch unveröffentlichten Daten schreibt, liegt Frankfurt am Main bei den erfassten Straftaten deutschlandweit wieder auf Platz eins.

Berlin jetzt auf Platz drei

Bezogen auf 100 000 Einwohner wurden dort nach der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) im vergangenen Jahr rund 14 900 Straftaten erfasst. In Berlin waren es 14 558 pro 100 000 Einwohner. Damit landet die Hauptstadt hinter Hannover (14 616 Straftaten) auf Platz drei.

Im Vorjahr hatte Berlin noch mit mehr als 16 00 Straftaten auf dem ersten Platz gelegen, davor jahrelang Frankfurt. Ausgewertet wurden alle 39 Städte mit mehr als 200 000 Einwohnern.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte bereits im vergangenen März berichtet, dass 2017 in der Hauptstadt die niedrigste Zahl an Delikten seit 2014 verzeichnet wurde. Demnach wurden 20 437 Fälle registriert – im Vergleich zu 2016 ein Rückgang um 8,5 Prozent.

Anfang Mai bundesweite Statistik

Die bundesweite Übersicht will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz am 8. Mai vorstellen. Laut „Welt am Sonntag“ weist die Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr bundesweit 5,76 Millionen Straftaten aus - im Vergleich zu 2016 eine Abnahme um 9,6 Prozent oder rund 611 000 Taten.

Von MAZonline