Berlin

Bei 31.000 Haushalten und 2000 Gewerbebetrieben in Berlin ist am Dienstagmittag der Strom ausgefallen. Ab etwa 14 Uhr waren der Bezirk Köpenick und Teile von Lichtenberg betroffen, wie der Energiekonzern Vattenfall mitteilte. Grund für den Blackout sind Bauarbeiten an der Salvador-Allende-Brücke. Wie ein Sprecher der Senatsverwaltung am Abend sagte, habe „eine Bohrung die wichtige Stromleitung zerstört“.

Der Energiekonzern Vattenfall arbeite zusammen mit der Baufirma „mit Hochdruck“ an der Reparatur. „Komplizierte Tiefbau- und Reparaturarbeiten erforderlich, die voraussichtlich bis 15.00 Uhr am 20.02.19 andauern werden“, twitterte der Energiekonzern Vattenfall am Dienstagabend. Zunächst war man davon ausgegangen, dass der Schaden noch in der Nacht behoben werden könnte.

Durch den großflächigen Stromausfall kommt es auch im Mobilfunk- und Festnetz zu Problemen. Die Berliner Feuerwehr warnte davor, dass auch der Notruf 110/112 von Ausfällen betroffen sein könnte. Betroffene wurden aufgefordert, sich in Notfällen dann direkt an die nächste Feuerwache oder Polizeidienststelle zu wenden.

Ersatzverkehr mit Großraumtaxi

Der Stromausfall hatte am Dienstag auch Auswirkungen auf das Verkehrsnetz. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin teilte auf Twitter mit, dass zahlreiche Ampelanlagen außer Betrieb seien. Auch bei der Straßenbahn kam es zu Unterbrechungen. Betroffen waren unter anderem die Tramlinien 61, 62, 63, 67 und 68.

„Für die M 62 wird zwischen Schloßplatz Köpenick und Wendenschloß wird ein Ersatzverkehr mit Omnibussen und Großraumtaxi (sind als SEV gegenzeichnet) eingerichtet“, twitterte die BVG am Dienstagnachmittag.

Brücke für Autos gesperrt

Die Salvador-Allende-Brücke in Treptow-Köpenick ist derzeit wegen Bauarbeiten komplett für Autos gesperrt. Normalerweise ist sie eine der meistbefahrenen im Südosten der Stadt. Radfahrer und Fußgänger können die Brücke weiter nutzen.

Schon seit Jahren wird die Brücke über die Müggelspree abgerissen und saniert. Bislang war aber noch ein Teil befahrbar, während der andere saniert wurde.

Von MAZonline/dpa/sag