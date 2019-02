Berlin

Die Turmuhr am Rathaus stand auch einen Tag später noch auf 14.10 Uhr. Es ist der Moment, als am Dienstag die Stromversorgung in großen Teilen von Berlin-Köpenick zusammenbrach. Mehr als 30 000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe waren seitdem vom Stromnetz abgeschnitten. Viele Wohnungen blieben dunkel und kalt, das öffentliche Leben in dem betroffenen Gebiet kam größtenteils zum Erliegen.

Zunächst sollte gegen 15.00 Uhr alles wieder im Lot sein - doch im Laufe des Mittwoch kam dann für die Bürger die Hiobsbotschaft: ein weiterer Abend ohne Strom. Man gehe davon aus, dass die Vollversorgung erst um 21.30 Uhr wieder hergestellt werden könne, sagte die Vattenfall-Sprecherin für das Berliner Stromnetz, Julia Klausch. Die beschädigten Kabel müssten komplett erneuert werden.

Schulen, Kitas und Geschäfte blieben geschlossen

Der Bezirk Treptow-Köpenick zählt insgesamt 134 600 Haushalte mit rund 265 000 Bewohnern. Am Mittwoch mussten in Teilen des Bezirks Schulen, Kitas und Geschäfte geschlossen bleiben, auch einige Straßenbahnen konnten nicht fahren. Die Köpenicker aber ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und wurden sogar kreativ.

Vor dem Rathaus versammelten sich Menschen vor einem Einsatzwagen des Arbeiter-Samariterbundes, um dort ihre Elektro-Geräte wieder aufzuladen. „Jetzt ist Durchhalten die Devise“, sagte die Inhaberin eines Juweliergeschäftes, die die Nacht in ihrem Laden verbrachte, weil die Alarmanlage nicht funktionierte. Ein anderer Mann erzählte, er habe einfach die batteriebetriebene Weihnachtsbeleuchtung aus dem Keller geholt.

Kabel wurden beschädigt

Wie aber konnte es zu einem so großflächigen Blackout kommen? Rund zwei Kilometer vom Rathaus entfernt liegt die Antwort, zwei Meter tief unter der Erde: Bei einer Bohrung auf einer Baustelle an der Salvador-Allende-Brücke wurde nicht nur die Hauptleitung, sondern auch die Ersatzleitung beschädigt. Die Kabel verlaufen dort über die Brücke.

Das sei immer ein Engpass, sagte Jürgen Schunk, Leiter des Krisenstabs von Stromnetz Berlin, in der „Abendschau“ des rbb. „Das heißt, in diesem Bereich müssen, wenn andere Brücken nicht vorhanden sind, dann letztendlich auch Versorgungsleitungen in relativ engem Abstand geführt werden.“

Mehrer Komponenten kommen zusammen

Die Reparatur finde nun unter sehr beengten Bedingungen statt, sagte die Vattenfall-Sprecherin. Die Baugrube biete nur Platz für vier bis sechs Arbeiter. Es kämen mehrere „unglückliche Komponenten“ zusammen: „Es gab einen solchen Fall einfach noch nicht.“

Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rechnet man mit derartigen Szenarien. Zwar habe Deutschland eine der sichersten Stromversorgungen weltweit. „Dennoch sind aufgrund von Einzelereignissen wie gestern in Berlin auch länger andauernde Stromausfälle nicht ausgeschlossen“, teilte die Behörde auf Anfrage mit. Bereits im Jahr 2004 sei eine entsprechende länderübergreifende Übung durchgeführt worden, um Bundes- und Landesbehörden darauf vorzubereiten.

23 Patienten sind verlegt worden

In Köpenick wirkte sich der Blackout am Mittwoch auch auf die medizinische Versorgung aus. 23 Patienten von Intensivstationen seien vorsorglich in andere Krankenhäuser verlegt worden, sagte eine Sprecherin des DRK Krankenhauses Köpenick am Mittwoch. Die Einrichtung verfüge aber über eine Notstromversorgung.

Wie die Gesundheitsverwaltung mitteilte, können in den Notaufnahmen der zwei Kliniken im Ortsteil derzeit keine ambulanten Patienten behandelt werden. Aus diesem Grund sei der ärztliche Bereitschaftsdienst verstärkt worden. Nach Behördenangaben wurde zudem eine Intensivpflege-Wohngemeinschaft evakuiert.

Die Polizei hatte noch am späten Dienstagabend Fahrzeuge nach Köpenick als „stationäre Wachen“ geschickt, Streifenwagen waren verstärkt im Einsatz. Via Twitter bedankten sich die Einsatzkräfte für die Besonnenheit der Bürger - und riefen zum Durchhalten auf: „Jetzt müssen Sie tapfer sein.“

Von RND/dpa