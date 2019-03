Berlin

Herumtollen, planschen, mit Mama spielen: Bei seinem ersten offiziellen Auftritt hat Berlins Eisbärenmädchen das volle Programm gezeigt. An der gut besuchten Eisbärenanlage im Tierpark im Stadtteil Friedrichsfelde reagierten die Menschen mit Ahs und Ohs auf tollpatschige Szenen und hielten die Handys für Schnappschüsse parat. Auch vom Appetit der noch namenlosen Kleinen konnten sie sich überzeugen: Das Jungtier trank ausdauernd bei Mama Tonja (9).

Besucherzahlen gibt der Tierpark zu einzelnen Tagen nicht heraus - man sei sehr zufrieden mit dem Andrang, hieß es lediglich. „Tonja und die Kleine sind direkt rausgekommen, als wir den Schieber zur Außenanlage geöffnet haben“, sagte ein Tierpark-Sprecher. Die beiden hielten sich offensichtlich gerne draußen auf.

Besucher müssen laut Angaben aber auch darauf gefasst sein, dass sich das Duo ab und an zum Ausruhen in die Wurfhöhle zurückzieht und solange nicht zu sehen ist. In dem Stall hatte Tonja ihr Junges seit der Geburt am 1. Dezember aufgezogen. In den beiden Wintern zuvor hatten ihre Würfe nicht überlebt.

Von RND/dpa