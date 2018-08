Berlin

Der Pilotversuch mit Tempo 30 auf Berliner Hauptstraßen wird ausgeweitet. Ab 3. September gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung für bessere Luft auch auf dem Tempelhofer Damm von Alt-Tempelhof bis zur Ordensmeisterstraße (Tempelhof) und auf der Hauptstraße zwischen Kleistpark und Innsbrucker Straße (Schöneberg).

Beide Abschnitte umfassen zusammen gut 2,7 Kilometer, wie die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet.

Der Hauptstadt drohen Fahrverbote

Seit April gilt Tempo 30 bereits in der Leipziger Straße zwischen Markgrafenstraße und Potsdamer Platz (Mitte/Tiergarten) sowie seit Juni in der Potsdamer Straße zwischen Potsdamer Platz und Kleistpark (Tiergarten/Schöneberg). Im November soll die Kantstraße zwischen Amtsgerichtsplatz und Savignyplatz (Charlottenburg) folgen. Die Polizei überwacht die Tempolimits mit regelmäßigen Kontrollen.

Auf den fünf Strecken, die insgesamt 7,3 Kilometer umfassen, will der Senat jeweils ein Jahr lang testen, ob die reduzierte Geschwindigkeit in Verbindung mit sinnvolleren Ampelschaltungen für einen fließenden Verkehr eine Reduzierung der Stickoxidbelastung zur Folge hat. Berlin überschreitet den EU-Grenzwert wie etwa 70 andere Städte in Deutschland an vielen Stellen. Deswegen drohen in der Hauptstadt wie auch in anderen Kommunen Fahrverbote für ältere Dieselautos.

Von dpa/MAZOnline