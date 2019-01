Berlin

Unbekannte haben in Berlin-Kreuzberg das Verlagshaus des Satire-Magazins „Titanic“ und das Büro der politischen Gruppierung „Die Partei“ mit Farbe beschmiert. Sicherheitsmitarbeiter entdeckten am Samstagmorgen verschiedene Wörter und Buchstabenkürzel an der Fassade in der Kopischstraße, wie die Polizei mitteilte - darunter unklare Begriffe wie „T-Lake“, „Bless“ sowie „LRZ“.

In den Haus sind demnach der Titanic-Verlag und „Die Partei“ ansässig. Die Farbschmierereien umfassen eine Fläche von 16 Quadratmetern auf der Hauswand und den Jalousien. „Der Staatsschutz prüft, ob die Tat einen politischen Hintergrund hat“, sagte eine Polizeisprecherin. Auch am Sonntag ergaben die Ermittlungen noch keine Ergebnisse.

Von Björn Graas