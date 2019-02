Vor 100 startete der erste Linienflug in Johannisthal

Berlin Luftfahrt - Vor 100 startete der erste Linienflug in Johannisthal Berlin-Weimar war die erste Verbindung der zivilen Luftfahrt in Deutschland. Geflogen wurde mit offenen Doppeldeckern. Zunächst war nur Fracht an Bord – ungewöhnliche.

Am 5. Februar 1919 startete die Deutsche Luftreederei (DLR) in Johannisthal den zivilen Flugverkehr in Deutschland. Quelle: Foto: Deutsche Lufthansa AG/dpa