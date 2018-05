Berlin Berlin - Warum das Mobilitätsgesetz noch nicht da ist Nach wie vor gibt es innerhalb der rot-rot-grünen Koalition keine Lösung hinsichtlich des Mobilitätsgesetzes. Das liegt auch an einem Wunsch der Sozialdemokraten.

Fahrradfahrer fahren in Berlin bei der 40. Fahrrad-Sternfahrt am Funkturm am Alexanderplatz vorbei. Das Mobilitätsgesetz soll den Radverkehr stärken. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa