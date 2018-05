Berlin

Mann In Berlin Spandau wurde am Samstagnachmittag ein Mann von Zeugen aus einem brennenden Fahrzeug gerettet. Zeugenaussagen zufolge war der 74-Jährige gegen 17 Uhr mit seinem Auto in der Motardstraße unterwegs.

Flammen schlugen aus dem Motorraum

Aus bisher ungeklärter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen parkenden Lastzug. Sein Wagen fing unmittelbar danach Feuer, die Flammen schlugen aus dem Motorraum.

Vorbeifahrende Zeugen hielten sofort an und eilten zur Hilfe. Sie zogen den Unfallfahrer aus dem Auto und brachten ihn in Sicherheit. Er erlitt leichte Kopfverletzungen. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte den Brand.

Sanitäter brachten den 74-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weitere Unfallbearbeitung führt die Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2.

