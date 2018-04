S-Bahn - Zug fährt los, Mann hängt mit Fuß in Tür fest

Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr am S-Bahnhof Schöneweide. Eine Bahn der Linie S 8 steht abfahrbereit am Bahnsteig. Das Warnsignal ertönt, die Lichter an den Türen blinken – und ein 27-jähriger Mann stellt seinen Fuß dazwischen, will die Bahn an der Abfahrt hindern.

Zurücktreten, bitte

Dann schließen sich die Türen und der Fuß des jungen Mannes wird eingeklemmt. Er ruft in Richtung Zugführer, dass dieser die Türen wieder öffnen solle. Dieser gibt dem Festgeklemmten aber nur auf den Weg, dass er den Fuß schnell wieder befreien solle, denn er würde jetzt startet. Gesagt, getan – kurz darauf fährt die Bahn an.

Der 27-Jährige wird mitgezerrt. Um einen Sturz zu verhindern, hüpft er auf einem Bein parallel zur anfahrenden S-Bahn.

Nach etwa zehn Metern stoppt die Bahn dann doch wieder. Die Türen öffnen sich und der Fuß des 27-Jährigen kommt frei. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Ermittlungen gegen Passagier und Zugführer

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, wird gegen den 45-jährigen Zugführer nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt.

Dem 27-Jährigen wiederum droht ein Verfahren „wegen der Vornahme betriebsstörender Handlungen“.

Von MAZonline