Berlin

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am S-Bahnhof Berlin-Köpenick ist ein zweijähriger Junge leicht mit Pfefferspray verletzt worden. Die Männer gerieten am Sonntag gegen 16 Uhr auf dem Bahnsteig zunächst in einen Streit. Dieser verlagerte sich in die Bahnhofshalle, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Täter verletzt Kind und flüchtet

Der unbekannte Mann sprühte dem 41-jährigen Beteiligten demnach plötzlich Pfefferspray ins Gesicht. Der Sprühstoß erreichte auch eine Mutter und ihr Kind, die sich in unmittelbarer Nähe befanden. Der Junge und der 41-Jährige wurden dabei leicht verletzt und im Krankenhaus versorgt. Der Täter ergriff die Flucht.

Von dpa/MAZonline