Auf der Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca in Berlin sind bereits 62 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen neun Tage nach dem Verschwinden des Mädchens. Rebecca war am Morgen des 18. Februar verschwunden. Ihre Familie hatte zuletzt die Suche auch über das Internet verstärkt. Unter dem Hashtag #findbecci waren unter anderem auf Instagram Flugblätter zu sehen.

Die 15-Jährige hatte die Nacht zum 18. Februar bei einer älteren Schwester verbracht. An dem Montagmorgen hätte sie um 9.50 Uhr in ihrer Schule zum Unterricht sein sollen, war dort jedoch nicht erschienen. Die Wohnung der Schwester hatte das Mädchen laut Zeitungsberichten gegen 7.15 Uhr verlassen. In dem Fall hat die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen, weil die Polizei nicht ausschloss, dass das Mädchen einer Straftat zum Opfer gefallen sein könnte.

Rosafarbene Plüschjacke und roter Rucksack

Die Ermittler hatten am Samstag Fotos von Rebecca und einigen Kleidungsstücken, die sie morgens am Tag ihres Verschwindens trug, veröffentlicht. Das Mädchen ist nach Polizeiangaben 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat braunes schulterlanges Haar mit blonden Strähnen.

Sie wirkt 15 bis 18 Jahre alt und trug zuletzt wohl eine rosafarbene Plüschjacke, einen weißen Kapuzenpulli mit der Aufschrift „Rap Monster“, blaue Jeans mit Rissen und schwarz-weiße Sportschuhe. Bei sich hatte sie eine große beige-rosafarbene Handtasche und einen roten Rucksack.

Die Mordkommission bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: „Wer hat Rebecca am Morgen des 18. Februar 2019 in der Gegend zwischen Maurerweg und Fritz-Erler Allee gesehen? Wer hat sie nach dem 18. Februar 2019 noch gesehen oder Kontakt zu ihr gehabt?“

