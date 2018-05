Berlin

Der frühere FBI-Chef Robert Mueller soll die Ermittlungen leiten.

2016 - Christian Kern wird als neuer Bundeskanzler Österreichs vereidigt. Der 50-jährige bisherige Bahn-Chef tritt die Nachfolge von Werner Faymann an.

2013 - Diebe erbeuten während der Filmfestspiele in Cannes Schmuckstücke im Millionenwert aus einem Hotelzimmer. Die Juwelen sollten unter anderem an Filmstars ausgeliehen werden.

2008 - Fußball-Torwart und Bayern-Kapitän Oliver Kahn beendet nach 557 Bundesligaspielen mit dem Gewinn der 21. Meisterschaft des Vereins seine Karriere.

1998 - Zum Abschluss ihres ersten Gipfels rufen im britischen Birmingham die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der Acht (G8) zu einer weiteren Öffnung der Weltmärkte auf.

1972 - Nach heftigen Debatten beschließt der deutsche Bundestag die Ostverträge mit der Sowjetunion und Polen. Sie treten am 3. Juni in Kraft.

1943 - Nach der Zerstörung der Möhne-Talsperre durch eine neu entwickelte britische "Rotationsbombe" ("bouncing bomb") sterben über 1300 Menschen in den Fluten.

1868 - Vor den Toren Berlins ertönt die erste Startglocke auf der Galopprennbahn "Hoppegarten".

1606 - Der russische Zar Dimitri wird in der "Zeit der Wirren" ermordet. Der vermeintliche Sohn Iwans des Schrecklichen wurde auch "der falsche Dimitri" genannt.

GEBURTSTAGE

1988 - Nikki Reed (30), amerikanische Schauspielerin ("Twilight")

1988 - Ludwig Trepte (30), deutscher Schauspieler ("Kombat Sechzehn", "Unsere Mütter, unsere Väter")

1961 - Enya (57), irische Popsängerin und Komponistin ("May It Be", "Only Time")

1948 - Winfried Kretschmann (70), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident Baden-Württembergs seit 2011

1918 - Birgit Nilsson, schwedische Sopranistin, gest. 2005

TODESTAGE

2017 - Johannes Grützke, deutscher Maler und Grafiker ("Zug der Volksvertreter" in der Frankfurter Paulskirche), 1973 Mitbegründer der "Schule der Neuen Prächtigkeit", geb. 1937

1838 - René Caillié, französischer Afrikaforscher, erreichte 1828 die sagenumwobene Stadt Timbuktu am Niger, geb. 1799

dpa