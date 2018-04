Berlin

2016 - Im Abgas-Skandal einigen sich Volkswagen und die US-Regierung darauf, dass VW einen Großteil der betroffenen Dieselfahrzeuge zurückkauft und Schadenersatz an die Besitzer zahlt.

2015 - Mit 603 Kilometern pro Stunde stellt die japanische Magnetschwebebahn Maglev auf einer Teststrecke einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord für Züge auf.

2003 - In Bagdad trifft der ehemalige US-General Jay Garner ein. Er soll eine Übergangsverwaltung aufbauen und zunächst leiten.

1993 - Das Bundeskabinett beschließt die Entsendung deutscher Soldaten nach Somalia zur Unterstützung von UN-Hilfstruppen in dem Bürgerkriegsland.

1991 - Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wird die SPD stärkste Partei und verdrängt die CDU nach 44 Jahren aus der Regierung.

1989 - Die Firma Nintendo bringt die tragbare Spielekonsole "Game Boy" auf den japanischen Markt.

1988 - Drei Gemälde Albrecht Dürers werden in der Münchner Alten Pinakothek von einem psychisch Kranken mit Schwefelsäure bespritzt und schwer beschädigt.

1918 - Der deutsche Jagdflieger Manfred Freiherr von Richthofen ("Der Rote Baron") wird über dem Schlachtfeld im französischen Vaux-sur-Somme abgeschossen.

GEBURTSTAGE

1968 - Tita von Hardenberg (50), deutsche TV-Moderatorin ("Polylux")

1958 - Andreas Fritzenkötter (60), deutscher Journalist, Medienberater für Helmut Kohl (1991-1995)

1958 - Andie MacDowell (60), amerikanische Schauspielerin ("Vier Hochzeiten und ein Todesfall")

1948 - Claire Denis (70), französische Regisseurin ("Chocolat - Verbotene Sehnsucht")

1928 - Georg Kronawitter, deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von München 1972-1978 und 1984-1993, gest. 2016

TODESTAGE

2016 - Hans Koschnick, deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Bremen 1967-1985, geb. 1929

2003 - Nina Simone, amerikanische Jazzsängerin ("My Baby Just Cares for Me"), geb. 1933

