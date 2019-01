Berlin

2016 - Zwei Jahre nach Ausbruch der bislang schlimmsten Ebola-Epidemie erklärt die Weltgesundheitsorganisation Westafrika für ebolafrei. Insgesamt starben dort mehr als 11.300 Menschen an der Fieberkrankheit.

2014 - In Ägypten findet ein Referendum für eine neue Verfassung statt. Ein halbes Jahr nach der Entmachtung des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi durch das Militär stimmen 98 Prozent der Wähler dem Entwurf zu.

2009 - Homosexuelle in eingetragener Lebenspartnerschaft haben nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts prinzipiell Anspruch auf eine betriebliche Hinterbliebenenrente.

1994 - Die Präsidenten der USA, Russlands und der Ukraine unterzeichnen in Moskau einen Vertrag über die Abrüstung aller ehemals sowjetischen Atomwaffen in der Ukraine.

1972 - Nach dem Tod des dänischen Königs Frederik IX. wird seine Tochter Margrethe II. Königin. Ihre offizielle Proklamation erfolgt am folgenden Tag.

1969 - Ein britisches Gericht verurteilt Bruce Reynolds als Chef der sogenannten Posträuber-Bande zu 25 Jahren Gefängnis. Bei dem Überfall auf einen Postzug 1963 hatten die 15 Räuber 2,6 Millionen Pfund (damals 30 Millionen Mark) erbeutet.

1954 - Der amerikanische Filmstar Marilyn Monroe und der Baseballspieler Joe DiMaggio heiraten. Nach nur neun Monaten Ehe lassen sich die beiden scheiden.

1900 - Die Oper "Tosca" von Giacomo Puccini wird in Rom uraufgeführt.

GEBURTSTAGE

1969 - Sergio Fabian Zarate (50), argentinischer Fußballspieler ( 1. FC Nürnberg, Hamburger Sportverein)

1969 - Dave Grohl (50), amerikanischer Rocksänger, Mitglied der Rockband Foo Fighters

1944 - Uschi Nerke (75), deutsche TV-Moderatorin ("Beat-Club" und "Musikladen" von Radio Bremen)

1944 - Peter Fechter, eines der bekanntesten Maueropfer in Berlin, verblutete am 17. August 1962 an der ein Jahr zuvor errichteten Berliner Mauer.

1919 - Giulio Andreotti, italienischer Politiker, siebenmaliger Ministerpräsident in der Zeit zwischen 1972 und 1992, gest. 2013

TODESTAGE

1989 - Robert Lembke, deutscher Fernsehjournalist und Moderator(ARD-Ratesendung "Was bin ich?"), geb. 1913

1984 - Ray Kroc, amerikanischer Unternehmer, Gründer der Fast-Food-Kette McDonald's 1955, geb. 1902

dpa