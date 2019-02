Berlin

Die Regierung wird den Genozid nicht anerkennen, will aber einen Vertreter zur Gedenkfeier in Eriwan im April entsenden.

2014 - Als bis dahin jüngster Regierungschef der italienischen Republik wird der 39-jährige Matteo Renzi vereidigt.

2009 - Das in Indien gedrehte Sozialmärchen "Slumdog Millionär" erhält acht Oscars - unter anderem als bester Film und für die beste Regie. Auch der deutsche Kurzfilm "Spielzeugland" von Jochen Alexander Freydank wird mit einem Oscar ausgezeichnet.

1994 - Der Sachverständigenrat für Umweltfragen übergibt Umweltminister Klaus Töpfer ( CDU) ein erstes gesamtdeutsches Umweltgutachten.

1979 - Die Karibikinsel St. Lucia erlangt die Unabhängigkeit von den Briten. Sie wird eine selbständige parlamentarische Demokratie, bleibt aber im Commonwealth.

1966 - Die Chemieprofessorin Margot Becke-Goehring wird als erste Frau zur Rektorin einer Universität in der Bundesrepublik ernannt. Sie tritt ihr Amt an der Heidelberger Ruprecht-Karls-Universität im Wintersemester 1966/1967 an.

1924 - SPD, die liberale Deutsche Demokratischen Partei und die katholische Zentrumspartei gründen in Magdeburg das "Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" als überparteiliches Bündnis zum Schutz der parlamentarischen Demokratie.

1879 - In Utica (US-Bundesstaat New York) eröffnet Frank W. Woolworth seinen ersten Laden. Er bietet alle Waren für 5 Cent an.

1819 - Spanien verkauft Florida an die USA.

GEBURTSTAGE

1969 - Hans Klok (50), niederländischer Magier (Show "House of Mystery")

1959 - Kyle MacLachlan (60), amerikanischer Schauspieler (" Twin Peaks", "Blue Velvet")

1949 - Niki Lauda (70), österreichischer Rennfahrer, dreimaliger Formel-1-Weltmeister 1975, 1977 und 1984

1949 - Joachim Witt (70), deutscher Musiker ("Goldener Reiter")

1944 - Sylvie Schenk (75), französisch-deutsche Schriftstellerin ("Bodin lacht", "Eine gewöhnliche Familie")

TODESTAGE

2017 - Martin Lüttge, deutscher Schauspieler ("Tatort", "Verrückt nach Paris"), Mitbegründer des Priessenthaler "Zelttheaters", geb. 1943

1989 - Sandor Marai, ungarischer Schriftsteller ("Die Glut", "Das Vermächtnis der Eszter"), geb. 1900

