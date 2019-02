Berlin

Sie ist die erste Frau auf diesem Posten.

2009 - Der Iran bringt seinen ersten selbst gebauten Satelliten in eine Erdumlaufbahn.

2006 - Im Roten Meer sinkt rund 90 Kilometer vor dem Zielhafen Safaga in Ägypten die Fähre " Al Salam Boccaccio 98". Mehr als 1000 Menschen sterben.

2004 - Die Bahn will künftig bei erheblichen Zugverspätungen im Fernverkehr Entschädigungen zahlen. Das sieht eine "Kundencharta Fernverkehr" vor, die Bahnchef Hartmut Mehdorn sowie die Bundesminister Renate Künast (Grüne) und Manfred Stolpe ( SPD) in Berlin vorstellen.

1994 - Der amerikanische Präsident Bill Clinton hebt das seit 19 Jahren bestehende US-Handelsembargo gegen Vietnam auf.

1989 - Der seit mehr als 30 Jahren in Paraguay regierende Diktator Alfredo Stroessner wird in einem blutigen Militärputsch gestürzt.

1969 - Jassir Arafat wird Vorsitzender der Palästinensischen Befreiungsorganisation ( PLO).

1959 - Ein Flugzeug mit den Rock 'n' Roll-Stars Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper an Bord stürzt kurz nach dem Start in einem Schneesturm im US-Bundesstaat Iowa ab. Alle Insassen kommen ums Leben.

1934 - Die "Deutsche Luft-Hansa" nimmt den Postflugdienst von Europa nach Südamerika auf.

GEBURTSTAGE

1994 - Malaika Mihambo (25), deutsche Leichtathletin, Goldmedaille im Weitsprung bei der EM 2018 in Berlin

1979 - Marie Zielcke (40), deutsche Schauspielerin ("Agnes und seine Brüder")

1964 - Michael Rummenigge (55), deutscher Fußballspieler ( FC Bayern München 1982-1988), Bruder von Karl-Heinz Rummenigge

1939 - Michael Cimino, amerikanischer Filmregisseur (1979 Oscar für "Die durch die Hölle gehen"), gest. 2016

1859 - Hugo Junkers, deutscher Erfinder und Flugzeugbauer, Gründer der Junkers-Flugzeugwerke in Dessau 1919, Konstrukteur des Flugzeuges "Ju 52", gest. 1935

TODESTAGE

2018 - Rolf Zacher, deutscher Schauspieler ("Endstation Freiheit"), geb. 1941

1924 - Woodrow Wilson, amerikanischer Politiker, 28. Präsident der USA 1913-1921, geb. 1856

dpa