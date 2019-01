Berlin

Er war dort zuletzt Herausgeber. Bannon war wegen seiner kritischen Äußerungen über Trumps Familie in dem Buch "Fire and Fury" des Journalisten Michael Wolff unter Druck geraten.

2017 - Cristiano Ronaldo wird zum vierten Mal zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

2009 - Der traditionsreiche Porzellanhersteller Rosenthal beantragt Insolvenz - nur wenige Tage nach der Muttergesellschaft Waterford Wedgwood. Zum 1. August übernimmt der italienische Besteckhersteller Sambonet Paderno die insolvente AG.

2004 - Der frühere CDU-Bundesschatzmeister Walther Leisler Kiep akzeptiert einen Strafbefehl über 40.500 Euro wegen uneidlicher Falschaussage vor dem Parteispenden-Untersuchungsausschuss.

1999 - Der zurückgetretene Präsident des Organisationskomitees für die Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City, Frank Joklik, gibt zu, dass Sportfunktionäre mit Beträgen bis zu 70.000 US-Dollar bestochen wurden.

1959 - Im spanischen Ribadelago am Sanabria-See bricht der Staudamm, da ein Teil dem Druck der randvoll gefüllten Talsperre nicht standhält. 140 Einwohner des Dorfes ertrinken.

1949 - In Bethel bei Bielefeld wird die erste Generalsynode der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD) eröffnet.

1939 - Adolf Hitler weiht in Berlin die neue Reichskanzlei ein.

1929 - Der britische Bakteriologe Alexander Fleming behandelt im Londoner St. Mary's Hospital seinen Assistenten Stuart Craddock erstmals mit einer Penicillin-Lösung (erfolglos).

GEBURTSTAGE

1959 - Rigoberta Menchú (60), guatemaltekische Bürgerrechtskämpferin, Friedensnobelpreis 1992 wegen ihres Engagements für die Rechte der Indio-Bevölkerung

1949 - Mary Roos (70), deutsche Schlagersängerin (" Arizona Man", "Abenteuer Unvernunft")

1944 - Harun Farocki, deutscher Filmregisseur, Experimental- und Dokumentarfilmer ( "Zwischen zwei Kriegen" 1978, "Videogramme einer Revolution"1992), Redakteur der Zeitschrift "Filmkritik" 1974-1984, gest. 2014

1944 - Jimmy Page (75), britischer Gitarrist, Begründer der Rockband Led Zeppelin ("Whole Lotta Love"), 1968 gegründet unter dem Namen The New Yardbirds

1929 - Heiner Müller, deutscher Dramatiker ("Die Schlacht"), Regisseur ("Hamlet/Hamletmaschine") und Intendant, gest. 1995

TODESTAGE

2004 - Norberto Bobbio, italienischer Philosoph und Politologe (Buch "Die Zukunft der Demokratie"), geb. 1909

1959 - Hans Bredow, deutscher Rundfunkpionier, begann als Staatssekretär für das Telegrafen-, Fernsprech- und Funkwesen 1921 mit der Organisation des Rundfunks, geb. 1879

dpa