Wenn es zu tragisch wird mit dem Leben zu Hause, muss man in die Fremde. Regisseur Florian Ross schickt seine Heldin Marleen in „Vielmachglas“ (Kinostart am 8. März) auf eine weite Reise zu sich selbst. Trotz absehbarer Story und einiger Längen: „Fack ju Göhte“-Star Jella Haase überzeugt.