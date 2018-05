Potsdam

Wer trägt denn dieses fiese Quengeln von Ozzy Osbourne in der Stimme? Armand Valeta. Der Leadgitarrist von ’77, der mit seinem Bruder LG, verantwortlich für die Soli auf der bestromten Gitarre, die Band in Barcelona gründete. Ganz direkt führt ihr Name ins nämliche Jahr. Damals war’s als AC/DC ihre Platte „Let There Be Rock“ veröffentlichten. Für die Musiker von der iberischen Halbinsel ein Meilenstein des Hard Rock. Bis heute. Die stolzen Katalanen, die eben ihr Album „Bright Gloom“ vorlegten, zünden daher eine rüde Rocknummer nach der anderen. Dabei scheinen die bleischweren Black Sabbath genauso Pate gestanden zu haben wie andere Einflüsse des frühen Rock. Allerdings: ’77 stehen für sich. Derb, höchst dynamisch und düster glimmend.

Mehr davon Die Erde bebt, die Erde schreit, die Erde lebt: Equinox aus Frankreich gehen die Sache gleich hoch konzeptionell an. Der versierte Vierer spielt die Geschicke des Globus durch. In sämtlichen Gefährdungen. Da nimmt es nicht Wunder, dass die Metal-Band ihre Zuhörer mit symphonischer Macht überfällt. Glockenspiele, Chöre, Streicher und mehr werden mobilisiert, um das Schicksal der geschundenen Mutter Erde mit harten Schlägen, Pomp und in drastischen Farben auszumalen. Equinox: The Cry Of Gaia. Mystyk/Soulfood. Das große Toben geht weiter: Ecstatic Vision unternehmen wirklich alles, um ihrem Namen Ehre zu machen. Erneut brennen die vier Jungs aus Philadelphia ein geradezu kosmisches Feuerwerk ab. Entfesseln die rohen Kräfte von MC5, begeben sich auf einen Trip zu unvorstellbaren Galaxien wie es einst Hawkwind taten. Doch das sind lediglich zwei Fixpunkte in einem ausgedehnten, labyrinthischen wie zornigen Multi-Versum, in dem es psychedelisch poltert, wütet und schreit. Ecstatic Vision: Under The Influence. Heavy Psych/Cargo. Neue Nachrichten aus der Gruft: Diesmal übermittelt von der texanischen Truppe Crypt Trip. Ihr Name ist zugleich ein Versprechen. Aber kein Abstieg in Grauen erregende Tiefen zu Dingen, die man lieber nicht kennenlernen mag. Eher so etwas wie eine delikate Erinnerungsleistung in Sachen Hard Rock mit teil sehr ausgefallenen Ausschmückungen. Ob nun von Drogen hervorgerufen oder nicht. Allerdings, dieser irre halluzinogene Wirbel vermag Tote zu erwecken. Imposant. Crypt Trip: Rootstock. Heavy Psych/Cargo.

Night heißt dieses Quartett aus Östergötland. Doch so finster, Menschen verschlingend oder Furcht erregend wie sein Name fallen die Stücke des dritten Albums nun schon mal gar nicht aus. Der Vierer bietet Classic Rock, der sich geschult am New Wave Of British Heavy Metal zeigt. Aber er trabt auf ihrem Album „Raft Of The World“ schon mal nicht so heftig los, wie es – sagen wir Iron Maiden – seit Dekaden vorexerzieren. Alles schön ausgedacht. Alles sauber intoniert und nachvollziehbar. Leider auch schon öfter gehört.

Die Konzerte: ’77 spielen am Donnerstag, dem 10. Mai, um 20 Uhr im Maze in Berlin-Kreuzberg. Night und Demon Head gastieren am Donnerstag, dem 17. Mai, um 20 Uhr im Urban Spree in Berlin-Friedrichshain.

Von Ralf Thürsam