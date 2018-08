Sie haben „Take On Me“ gespielt, auf kitschige Unplugged-Einlagen verzichtet und einen ziemlich perfekten Sound geboten. Das ist aber auch alles, was an dem Konzert von A-ha auf der Zitadelle Spandau zu loben ist. Nach dem uninspirierten Auftritt bleibt der Eindruck, dass die drei Norweger ihre eigene Musik vielleicht gar nicht besonders mögen.