Berlin

Der Abend hätte für die rund 25.000 Besucher des Beatsteaks Konzerts in der Waldbühne kaum besser sein können. Bei sommerlichen 30 Grad eröffnete die Band Tocotronic die anstehende Rocknacht.

Rund zwei Stunden später kommen die Beatsteaks auf die Bühne, die als die beste Liveband Berlins gelten.

Spezielle Gäste für einen speziellen Abend

„Das ist ein spezieller Abend für uns, und wir haben spezielle Gäste“, verkündet Sänger Armin Teutoburg-Weiß, bevor er die Leute in den ersten Reihen mit dem Wasserschlauch abkühlt.

Wie speziell die Gäste sein würden, ahnte zu diesem Zeitpunkt wohl noch keiner der Besucher. Dass die Band Deichkind plötzlich auf der Bühne stand, war jedoch erwartbar.

Denn die Hamburger Hip-Hop Gruppe ist mit dem Song „L auf der Stirn“ auf dem aktuellen Beatsteaks Album vertreten. Außerdem kündigten sie ihr Erscheinen bereits am 7. Juni per Twitter an.

Ärzte geben Live-Comeback

Wie sollte dieser Abend also noch getoppt werden? Ganz einfach: Mit dem Live-Comeback der Ärzte nach rund sechs Jahren!

Als die Zuschauer auf die Zugabe der Beatsteaks warteten, kam ein Überraschungsmoment, der wohl noch vielen lange im Kopf bleiben wird.

Denn statt den Beatsteaks stehen urplötzlich Bela B., Farin Urlaub und Rodgrigo González auf der Bühne. Gekleidet in schwarzen Anzügen geben sie ihre legendären Songs „Schrei nach Liebe“ und „Hurra“ zum Besten.

„Zuhause ist irgendwie geiler als bei Rock am Ring!“

Die Waldbühne kocht. Ein Besucher zündet ein Bengalo in mitten der Zuschauermassen. Die Punkrockband wird frenetisch gefeiert.

„Zuhause ist irgendwie geiler als bei Rock am Ring!“, kommentierte der 54-jährige Farin Urlaub das Überraschungscomeback. Denn eigentlich sollten die Ärzte erst 2019 wieder live vor Publika spielen.

Vor rund einer Woche gaben die Veranstalter der Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ stolz bekannt, dass die Ärzte 2019 als Headliner auf beiden Veranstaltungen spielen werden. Die Reaktion der Fans waren gewaltig euphorisch.

Jetzt hatten Zehntausende Besucher am Samstag das Glück, bereits ein Jahr im Voraus das inoffizielle Comeback der Ärzte zu erleben.

Von MAZonline