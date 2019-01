Da ist viel Zunder und noch mehr Feuerwerk, das vom Instrumental-Kollektiv Bixiga 70 in den Himmel geschickt wird. Auch auf ihrem vierten Album bleibt die Truppe höchst verwegen, was ihren Sound angeht. Der speist sich bei den Musikanten aus dem gleichnamigen Viertel in Sao Paulo nicht nur aus einer einzigen Quelle: Die wesentlichste verdankt sie allerdings einem historischen Herzschlag. Denn die vielfarbigen Rhythmusstrukturen entstammen einem Erbe – dem der afrikanischen Sklaven, die einst über den Schwarzen Atlantik nach Südamerika verkauft wurden. Daneben formieren sich starke Bläser, die für einen weiteren Schub in den Songs sorgen. Zu den rasenden Trommeln und tänzelnden Gitarren passen auch die Effekte aus Dub-Reggae.

Bixiga 70: Quebra Cabeca. Glitterbeat Records/Indigo.