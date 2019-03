Die Kammerakademie Potsdam nahm sich – eigentlich zu klein besetzt – aller vier Brahms-Sinfonien an einem Wochenende an, und Dirigent Antonello Manacorda machte es aus der Not ein Tugend: Er entschlackte den gewaltigen Brahms und erleichterte ihn vom Ballast des großen Orchesterklangs. Dem Publikum gefiel das außerordentlich.