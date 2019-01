Potsdam

„Dieses Land ist still, die Menschen noch immer wie tot. Still. Das Land ist still. Noch.“ An diese Zeilen aus einem Biermann-Lied dachte der Potsdamer Regisseur Andreas Dresen, als er 1992 einen Titel für seinen ersten langen Spielfilm suchte.

„Stilles Land“ spielt im Herbst 1989 hinter den Kulissen eines tristen Provinztheaters im Norden. Eine bis zur Skurrilität verkommene Bühne und ein schrottreifer Fuhrpark dienen als Mikrokosmos eines verschwundenen Staates. Was draußen im Land passiert,erfahren die Menschen nur durch das Radio.

Vom großen Aufbruch ist noch wenig zu spüren. Berlin, Leipzig und die großen Demonstrationen sind weit weg. „Stilles Land“ ist einer der wenigen Filme, die die Stimmungen in jenen Wendemonaten ohne Larmoyanz und Wehleidigkeit aber mit leisem Humor einfangen.

Damals, als der Film entstand, wollten ihn nur wenige sehen. Zu nah waren noch die Ereignisse. Jetzt sind „Stilles Land“ sowie die frühen Kurzfilme, die während seines Studiums an der Potsdam-Babelsberger Filmhochschule entstanden, beeindruckende Zeitdokumente aus einer Welt, die es seit langem nicht mehr gibt. Es sind gerade diese Geschichten mit Zwischentönen und voller Herzenswärme, die Andreas Dresen so wunderbar gelingen.

Wie zum Beispiel dieser schöne, kleine Film „Zug in die Ferne“ (1989) über Fernweh und die Sehnsucht der Eingeschlossenen. Sechs Personen warten auf dem Bahnhof Potsdam-Charlottenhof auf den Anschlusszug zum Hauptbahnhof, der aber nicht kommt. Stattdessen gibt es eine Zugdurchfahrt – mit Ziel Paris.

Mitten im Busch eine kleine DDR

Der Dokumentarfilm „Jenseits von Wanzleben“ (1989) zeigt den Alltag einer DDR-Brigade in Simbabwe, die junge Afrikaner ausbildet. Es war eine Auftragsproduktion für den FDJ-Zentralrat, die einerseits niemand machen wollte. Aber anderseits wollten alle reisen. Eine Crux. Andreas Dresen gewann die Ideenausschreibung und 1988 ging es auf Recherchereise nach Afrika.

Es sei eine gigantische Erfahrung gewesen, erinnert sich Dresen. „Diese Gerüche, die Buntheit. Und als ich dann in diesem Camp ankam, hat es mich umgehauen: Da fliegt man tausende von Kilometern und steht doch wieder mitten in einem Wohnzimmer, das aussieht wie in Berlin-Hellersdorf.“ Die Brigade hatte sich mitten im Busch ihre kleine DDR mit Schrankwand und Häkeldeckchen eingerichtet. Lustig macht sich Dresen darüber keine Sekunde.

Es ist tatsächlich eine große Freude, diese frühen Filme zu sehen, insgesamt sechs Kurzfilme sind jetzt zusammen mit dem Spielfilmdebüt „Stilles Land“ auf einer DVD erschienen. Schon in dem Frühwerk ist dieser humanistische Realismus zu spüren, den sich der Filmemacher bis heute bewahrt hat.

„Gundermann“, dieser Arthouse-Hit 2018, der jetzt ebenfalls auf DVD erscheint, erzählt von dem Baggerfahrer aus der Lausitzer Tagebaulandschaft, dem Sänger und Poeten, der träumt, liebt und hofft. Ein Mensch, der sich gesellschaftlich eingemischt hat, Schuld auf sich geladen und der eigenen Verantwortung gestellt hat. Alexander Scheer spielt die Titelrolle hinreißend, dazu singt und musiziert er fabelhaft, was man auf der DVD auch noch einmal ausführlich sehen kann.

Von Claudia Palma