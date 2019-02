Los Angeles

„Avatar“-Regisseur James Cameron (64) holt weitere Verstärkung für die Fortsetzungen des 3D-Fantasy-Spektakels an Bord. Die US-Schauspielerin Edie Falco (55), aus der Mafia-Serie „Die Sopranos“ bekannt, soll die Rolle der Generalin Ardmore übernehmen, wie das „Avatar“-Team am Mittwoch auf Twitter verkündete. Falco sei eine der „Großartigen“, begeisterte sich Cameron in einem Tweet. Er könne es kaum erwarten, zu sehen, wie sie es auf der großen Leinwand „krachen lässt“. Falco soll in ihrer Rolle den Konzern RDA anführen, der in dem Original-Film auf dem Mond Pandora Rohstoffe suchte.

„Avatar“-Finale soll 2025 laufen

Im Dezember 2020 soll die erste „Avatar“-Fortsetzung in die Kinos kommen, gefolgt von „Avatar 3“ im Dezember 2021. Teil vier ist zu Weihnachten 2024 geplant, das Finale im Jahr 2025. Die früheren Darsteller Sam Worthington, Zoe Saldana und sind wieder an Bord, Kate Winslet und Oona Chaplin sind neu dazu gekommen.

Der Originalstreifen „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ (2009) gilt mit weltweiten Einnahmen von knapp 2,8 Milliarden Dollar als finanziell erfolgreichster Film der Geschichte.

Von dpa/RND