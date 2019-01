Stuttgart

Das Banksy-Schredderbild „Love Is In The Bin“, ursprünglich „Girl With Balloon“ genannt, kommt in die Stuttgarter Staatsgalerie. Es werde sich als Dauerleihgabe behaupten müssen gegenüber Schlüsselwerken der Kunstgeschichte von Rembrandt bis Picasso, heißt es in einer Mitteilung der Staatsgalerie. Das Werk war von einer anonymen Sammlerin ersteigert worden. Vom 5. Februar bis 3. März ist es im Frieder-Burda-Museum in Baden-Baden zu sehen, bevor es ab 7. März in Stuttgart ausgestellt wird.

Das Banksy-Bild entstand bei einer medienwirksamen Kunstauktion im Herbst vergangenen Jahres: Nach dem Verkauf für 1,2 Millionen Euro wurde es in einen im Rahmen eingebauten Schredder eingezogen und zur Hälfte zerschnitten. Der Künstler gab dem Bild eine Woche später eine neuen Namen, es heißt nun „Love Is In The Bin“, zu deutsch „Die Liebe ist im Eimer.“ Banksy erklärte die Schredder-Aktion als Kritik am Kunstmarkt.

Bansksy-Bild ist nun dauerhaft in Deutschland zu sehen

Der Künstler Banksy wurde durch seine ironischen und politischen Statements in Werken wie „Monkey Queen“ und „Rude Copper“ weltweit bekannt. Mit seinen Graffiti hat er Experten zufolge ein Stück Kunstgeschichte geschrieben. Bis heute ist nicht bekannt, wer genau dahinter steckt.

Christiane Lange, Direktorin der Staatsgalerie, nannte es eine „noble Geste der Sammlerin“, das ersteigerte Werk als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen. Da das Haus mittwochs freien Eintritt habe, sei für alle Menschen der Zugang zu Banksys Werk möglich.

Von epd/RND