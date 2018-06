Berlin

Um halb zehn am Samstag lagen sich die Führungskräfte dieses Abends in den Armen. Links Arnim-Teutoburg-Weiß, rechts Dirk von Lowtzow, zwei Männer mit sperrigen Namen, die es im sonst so einfach gehaltenen Popgeschäft nach oben geschafft haben. Teutoburg-Weiß, Sänger der Beatsteaks, war gerade dabei, mit seiner Band auch noch den letzten Hasen aus dem Grunewald davonzujagen, denn das Prinzip der Band beruht auf Lautstärke unter der Führung einer angriffslustigen Gitarre.

Es wurde dunkel, das ist die Zeit in der Waldbühne, in der auf Kunstlicht umgestellt wird, weil die Sonne sich nicht mehr ins Konzert einmischt. Die Scheinwerfer flackern, die Lichter Kreisen, ein Fan hat ein Bengalo vor die Bühne geschmuggelt. Das ist gefährlich, aber sieht gut aus. Stimmung wie bei einem Fußballspiel. Doch die Fans der Beatsteaks können besser singen.

Die beste Liveband Berlins?

Teutoburg-Weiß erzählte immer wieder, dass es das größte Konzert der Band sei, dennoch stand er so gelassen auf der Bühne, als grüße er aus dem Badeurlaub – kurze Hose, Sonnenbrille, rotes Hemd. Der Mann ist ein Tribun, er kann reden, auf eine angenehm ungeschulte Art auch singen. Und er weiß, wie er die Aggression der Beatsteaks auf leichthändigen Charme herunterbricht, mit dem auch Familien leben können.

Die Beatsteaks gelten als beste Liveband Berlins. Wer wollte diesen Helden, die als Open-Air-Gig kaum schlagbar sind, als Vorband dienen? Tocotronic haben das gewagt, mit ihrem Sänger Dirk von Lowtzow, den man sich gut in einer Unibibliothek vorstellen kann, nicht so gut aber vor 25.000 Leuten in der vollen Waldbühne. Von Lowtzow soll nochmal hinaus, zum Auftritt der Beatsteaks, nachdem das Vorprogramm längst absolviert ist.

Die Beatsteaks haben mit von Lowtzow im vergangenen Jahr ein Lied aufgenommen, „French Disko“, ein Cover nach dem Original von Stereolab. Es war der Hauptsong des Filmes „Tschick“ von Fatih Akin. Von Lowtzow liegt am Samstag im Arm von Teutoburg-Weiß wie ein Student, der für eine gute Klausur belobigt wird. Lowtzow ist der Denker, Teutoburg-Weiß der Entertainer. Ähnlich sah das früher aus bei „Wetten, dass…?“, wenn Thomas Gottschalk einen Gast getätschelt hat, um ihm das Lampenfieber zu nehmen.

Bierholen ist zeitintensiv

Was macht die Beatsteaks zur überragenden Live-Band? Zu großen Teilen die Fähigkeit, ihre eigenen Grenzen zu respektieren. Sie sagen selbst, dass sie nicht so pointiert texten wie die Ärzte und nicht so eingängig komponieren wie die Toten Hosen. Sie haben sich Mitte der 90er Jahre vom Krawall und der energetischen Depression Nirvanas anstecken lassen. Den Krawall und die Energie haben sie behalten. Die Depression ist mit einem Charismatiker wie Arnim Teutoburg-Weiß nicht aufrechtzuhalten. Der Mann ist ein Kerl, auf seinen breiten Schultern fühlen sich Band und Publikum geborgen. Die Schwermut hat im Kraftfeld dieses Sängers keinen Platz.

Früh singen sie „Hand in Hand“, ein Hit, eine Hymne, die Leute sind aufgestanden. Das kommt in der Waldbühne selten vor, oft herrscht dort ein Wille zur Behaglichkeit, am besten Picknickdecken und Stullen auspacken. Nicht bei den Beatsteaks, zu denen man Bier trinkt, auch wenn das Bierholen eine zeitintensive Sache ist – der Abend ist heiß, der Durst ist groß, die Schlangen vor den Fässern endlos.

„Wir sind die Beatsteaks aus der Wuhlheide“, lächelt Teutoburg-Weiß, eine seiner kleinen, eleganten Stiche, denn sie kommen aus dem Ostteil der Stadt, die ihre Open-Air-Partys eben auf der Freiluftbühne in der Wuhlheide feiert. Doch die Waldbühne ist größer, und der Wille, sich dort dieser fantastischen Kulisse zu zeigen, ist ein Statement: „Wir sind keine Stadionband, denn wir haben im SO 36 angefangen.“ Einer Kreuzberger Klitsche, die einen legendären Namen hat, doch selten über das stramm linke Milieu hinausstrahlt.

Special Guest: Deichkind

Diese linken Wurzeln legt Teutoburg-Weiß auch am Samstag frei, wenn er vor dem Auftritt mit von Lowtzow in den dämmernden Himmel ruft: „In diesen Zeiten geht es vor allen Dingen um Widerstand!“ Das ist eine Formel, die nicht greift, weil sie leer in ihrer Kampfeshaltung klingt. Doch es passt zum Gestus der Band, so geradeaus zu reden wie sie spielt. Ihre Lieder haben keinen doppelten Boden, im besten Falle aber eine Urgewalt. Und dennoch glimmt da manchmal etwas Filigranes, wenn sich die Gitarre in Rage spielt. Oder wenn die Band bei ihrer rührenden Zeile landet: „Du bist schön, auch wenn du weinst.“

„Das ist ein spezieller Abend für uns, und wir haben spezielle Gäste“, verkündet Teutoburg-Weiß, bevor er die Leute in den ersten Reihen mit dem Wasserschlauch abkühlt. Und tatsächlich: Deichkind kommen. Da brennt die Party schon auf schönste Weise. Deichkind tragen Gehirne aus Luftballons und bringen Hip-Hop in den Abend. „L auf der Stirn“ heißt ihr Lied, das sie mit den Beatsteaks auf deren aktuellem Album aufgenommen haben. „Warum krieg ich das alles nicht hin“, geht die erste Zeile, eine Frage, die sich an diesem Abend keiner stellt.

Auch Tocotronic sind ihre Aufgabe, das Eis zu brechen, mit Würde angegangen – das Eis brechen ist an einem 30-Grad-Tag nicht die größte aller Künste. Von Lowtzow reckt die Faust wie zum bewaffneten Kampf. Sie haben Gitarre, Bass und Schlagzeug dabei, und vor allem ihre alten Lieder – aus der Zeit, als sie noch Texte ohne Fußnoten schrieben. „Let There Be Rock“ ist ihr Eröffnungssong. Ein Motto, das seine volle Erfüllung findet, als die Beatsteaks gute zwei Stunden später in die Arena rufen: „Wir lassen unsere Handys in der Tasche, heute kommen wir ohne Facebook klar, denn wir haben uns.“ Ein Abend der Nestwärme. Auch nach untergehender Sonne.

Von Lars Grote