Daheim nennt man diese junge Dame „most promising“. Sehr zu Recht. Denn das ist die Engländerin Joanne Shaw Taylor tatsächlich – höchst vielversprechend. Und höchst vielseitig ist die Blues-Rockerin obendrein. Als Teenager von gerade mal 16 Jahren wurde sie von Dave Stewart ( Eurythmics) entdeckt. Die Gitarristin turnt das Griffbrett rauf und runter, ohne mit ihren überzeugenden Qualitäten anzugeben. Rüpelnd, ruppig und feinfühlig in den Songs.

Mehr davon Schlange stehen beim Veteranen: Reese Wynans, inzwischen 71, hatte einen Traum: Als Tastenmann einmal nur an sich zu denken. Und mit Freude eine eigene Platte zu machen. Die allerdings nicht ohne Reminiszenzen an die eigene Biografie auskommen kann. Spielte der Amerikaner doch mit Duane Allman und Dickey Brett, Buddy Guy und John Mayall, vielen Country-Größen und – bis zu dessen tragischem Tod – mit dem Blues-Erneuerer Stevie Ray Vaughn aus Texas. Wynans begleitete regelmäßig Joe Bonamassa. Dieser jüngere Held des Blues-Rock wiederum ist sich nun nicht zu schade, den Keyboarder zu unterstützen. Wie auch Country-Star Vince Gill, die Gitarristen Keb Mo oder Warren Haynes und viele andere mehr. Ein höchst erfreuliches Zusammentreffen. Reese Wynans: Sweet Release. Provogue/Mascot/Rough Trade. Keine Chance! Die fährt gleich ihre Krallen aus – Véronique Gayot. Die faucht und kratzt, diese famose Französin. Auf Schmuskurs begibt sich die Sängerin und Songschreiberin eher selten. Dafür ist sie zu sehr Raubkatze, für die Blues und Rock der natürliche Lebensraum zu sein scheint. Ein Kraftpaket von 1,55 Meter Größe – jeder einzelne Zentimeter geballte Kraft und Geschmeidigkeit. Véronique hat auch allen Grund, sich wohlzufühlen. Denn ihr zur Saite steht der Gitarrist Timo Gross. Der dem Blues so manche besondere Facette abgewinnt und die Sängerin damit verdammt wild und verdammt gut aussehen lässt. Véronique Gayot: Wildcat. Grand Cru Records/In-akustik.

Joanne Shaw Taylor schreckt vor der Ballade ebenso wenig zurück, wie vor dem Soul-Stück. Wurde eigentlich schon erwähnt, dass sie über eine wohltönende, betörende Stimme verfügt? Ihr neues Album „Reckless Heart“ steckt dann ganz sicher im Tourgepäck.

Bei John Mayall absolvierten Eric Clapton, Peter Green und Mick Taylor einst ihre Lehrjahre. Quelle: Promo

Welchen Einfluss John Mayall auf die ausgezeichnete Musikanten Joanna Shaw Taylor hatte, kann nur gemutmaßt werden: 1933 in der Nähe von Manchester aufgewachsene Mayall gehört neben Alexis Corner zu den Vätern des britischen Blues. In seiner Band, den Bluesbreakers, drückten die ganz großen weißen Saiten-Könner die „Schulbank“ – Eric Clapton, Peter Green und Mick Taylor zum Beispiel. Ihr einstiger Lehrmeister indessen absolviert gerade seine „85th Anniversary Tour“. Und Mayall hat gerade ein äußerst kerniges, griffiges und auf die Essenz des Genres bedachte neue Platte gemacht. „Nobody Told Me“ heißt sie und niemand würde glauben, dass dieser Mann, der über 60 Alben aufnahm, auf dem Weg ins neunte Lebensjahrzehnt geht. Blues als Vital-Faktor.

Die Konzerte: Joanne Shaw Taylor tritt am Montag, dem 4. März, um 20 Uhr im Frannz in Berlin-Prenzlauer Berg auf. John Mayall spielt am Mittwoch, dem 13. März, um 20 Uhr im Columbia-Theater in Berlin-Tempelhof.

Von Ralf Thürsam