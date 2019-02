Berlin

Der Ticketvorverkauf beginnt am 4. Februar und läuft täglich von 10 bis 20 Uhr. Tickets können jeweils drei Tage im Voraus erworben werden. Am Tag der Vorstellung sind Tickets nur an Kassen der Kinos erhältlich.

Für alle Vorführungen im Friedrichstadt-Palast, im HAU, in den Spielstätten des Kulinarischen Kinos und der Sonderreihe Berlinale Goes Kiez sowie am Berlinale Publikumstag (Sonntag, 17. Februar) beginnt der Vorverkauf ebenfalls am 4. Februar.

Vier Vorverkaufsstellen

Karten gibt es an vier Vorverkaufsstellen: Potsdamer Platz Arkaden (Alte Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin); Kino International ( Karl-Marx-Allee 33 / Ecke Schillingstraße, 10178 Berlin); Haus der Berliner Festspiele (Schaperstraße 24, 10719 Berlin); Audi City Berlin ( Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin). Auch alle ans Eventim-Netz angeschlossenen Kassen, verkaufen Tickets – allerdings gegen eine Vorverkaufsgebühr von 2 Euro pro Ticket. In Potsdam sind das der Ticketshop an der MAZ-Pyramide (Friedrich-Engels-Str. 24, Tel. 0331/2840122) und die Tourist-Information in den Bahnhofspassagen vom Hauptbahnhof.

Tickets auch online

Man kann auch online Karten bestellen unter www.berlinale.de. Wenn Sie auf das Icon „Online-Tickets“ klicken, werden Sie auf die Seite des Berlinale-Vertragspartners Eventim weitergeleitet. Die Bezahlung, zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr, erfolgt über Kreditkarte.

Eine Karte kostet 13 Euro. Aber es gibt auch Ausnahmen: Im Berlinale Palast, bei der Eröffnung im Friedrichstadt-Palast sowie bei den Berlinale Special Gala-Premieren muss man 16 Euro hinblättern. Vorstellungen der Generation kosten 5 Euro, am Publikumstag 10 Euro. 50 Prozent Ermäßigung erhalten Schüler, Studierende, Behinderte Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger, Inhaber des Berlinpasses und Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst - aber nur an den Tageskassen der Kinos, je nach Verfügbarkeit.

Von MAZonline