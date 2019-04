Nicht weniger als die Qual der Wahl haben Konzertgänger an diesem Donnerstagabend – in Berlin: James Yorkston aus Schottland überzeugt mit äußerst filigranen Stücken zwischen Folk und Kammer-Pop. Teils dargeboten mit beinahe vergessenen, doch wohlklingenden Instrumenten. The Eskies aus Dublin dagegen sind einen ganzen Tick wilder.