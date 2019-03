Hannover

Lambchop: This (Is What I Wanted to Tell You). Kurt Wagner (60) aus Nashville ist ein Country-Erneuerer. Fasziniert vom modernen schwarzen Kanye-und-Kendrick-Sound hat er nach „Flotus“ von 2016 erneut ein aufregendes Album voll Country-fremder Ideen und Elektronik aufgenommen. Diesmal kombiniert er Pedal-Steel-Gitarre und analoge Synthesizer. Seine Stimme hat etwas Wärmendes, Besänftigendes. Wie ein Frotteebademantel.

Bilderbuch: Vernissage My Heart. „Ich war zu lang wo ein tiefes Loch ist“, singt Maurice Ernst. Doch wohin in dieser kalten Welt? „Liebe is the Place to be.“ Bei Bilderbuch reimt sich „Nation“ auf „Approximation“. Annäherung. Wie würde es wohl Andreas Gabalier, der andere Österreicher, formulieren? Die Wiener sind Fans von David Bowie und der EU – von Vielfältigkeit. Pop 2019.

Subway to Sally: Hey. Haben sich Helene Fischer, Santiano und Rammstein diesen Sound bei einer gemeinsamen Butterfahrt nach Helgoland ausgedacht? „Bis die Welt auseinanderbricht.“ Bei den Potsdamern klingt die Angst vor neuen Mauern ganz anders als bei Lambchop oder Bilderbuch. Martialisch. Melodramatisch. Die Band kann beides: M’era Luna und Wacken.

Von Mathias Begalke