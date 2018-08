Eine Abschiedstournee durch die Welt seiner Kinokloppereien: Terence Hill, der Star zahlloser Haudrauf-Klamotten, greift mit 79 Jahren noch einmal zur Schlagpfanne. In „My Name is Somebody – Zwei Fäuste kehren zurück“ (Kinostart am 30. August) gibt es zahllose Anspielungen auf seine Klamaukklassiker.