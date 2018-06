Potsdam

Den Jüngeren unter uns ist Lenny Kravitz wohl eher als Lucius Cornelius Cinna bekannt. Als jener Stylist, der für Katniss Everdeen die lodernde Brautkleid und die Spottdrossel-Robe schneiderte – in der Verfilmung von „Die Tribute von Panem“. Für uns ältere Mitmenschen bleibt er schlicht der Musiker, dem die Vorliebe für Sound der siebziger Jahre nie abhanden gekommen ist. Für den Rock, Soul und Reggae Eckpfeiler seines umfänglichen Schaffen waren.

Schaut man sich die beiden Videos an, die der Multi-Instrumentalist Kravitz seinem für Anfang September angekündigten elften Album „Raise Vibration“ vorausgeschickt hat, dann bestätigt sich der Eindruck, dass der 53-Jährige seine Schreibblockade und Unsicherheiten überwunden hat. Das Stück „Low“ kommt als elegant pumpender Funk samt Michael-Jackson-Gedächtnis-Kiekser. Tanzbarkeit und Partyfeeling sind zurück. Doch genug davon. Der Superstar der 90er Jahre legt in „It’s enough“ nach, wird politisch, verdammt Rassismus, Entrechtung, die unehrliche Politikerkaste, Umweltzerstörung und den Verlust der Menschlichkeit. Wie zuletzt schon Ben Harper im Lied „Call it what it is“. Lenny zeigt Biss und Botschaft: Black Lives Matter. Viele trauen sich das nicht.

Auch vom Gospel geprägt: Curtis Harding. Quelle: Matthew Correira

Zwei Seelen wohnen in seiner Brust: Gospel, der Curtis Harding schon als junger Schlagzeuger jener Kirche prägte, die seine Familie in Saginaw im US-Bundesstaat Michigan besuchte. Und Soul, von dem der Sänger, Gitarrist und Produzent ebenfalls eine mächtige Portion abbekommen hat. Dessen Essenz er auch im Punk wie in Dylan-Songs spürt. Zwei wesentliche Prägungen. Spirituelles und Weltliches sind kein Widerspruch für ihn. Harding stellt sein an Nuancen reiches Album „Face Your Fear“ vor. Aufrichtig sein, heißt, sich eigenen Ängsten zu stellen, seine Pläne bei allen Plagen nicht aus den Augen zu verlieren.

Mehr davon Brittney Parks alias Sudan Archive zettelt eine Revolte im Hip Hop an. Und zwar mit der Violine. Ungewöhnlich wie mutig. Bereits als junges Mädchen flog sie auf den folkigen Fiedel-Klang der Hillbillies. Später erschloss sie sich den gemeinsamen Sound-Vorrat, den amerikanische und afrikanische Musik durch ihre gemeinsame, nicht immer leichte Geschichte nun einmal haben. Doch nicht nur das. Bald tourte sie, bastelte sich eigene Loops und sang. Sudan Archives ist am Mittwoch, dem 13. Juni, um 20 Uhr im Yaam in Berlin-Friedrichshain zu erleben. Sudan Archives: Sink. Stones Throw. Man kann schwerlich behaupten, dass Funk am Stock geht und daher umgehend ins Musikmuseum verbannt gehört. Zumindest nicht, wenn man The Buttshakers mal machen lässt. Ihr Name ist Programm. Wer die französische Band um Frontfrau Ciara Thompson aus St. Louis hört, springt auf die Füße und schüttelt, na ja, den Allerwertesten. Gierig, frech und sexy klingt das Gebräu aus Soul, Gospel und Garage. Von Abnutzungserscheinungen keine Spur. Höchstens nach der Nacht auf dem Tanzflur. Und auch dann nur ein ganz kleines bisschen. The Buttshakers: Sweet Rewards. Underdog Records/Groove Attack.

Curtis – dieser Vorname ist Verpflichtung. Man höre nur Curtis Mayfield (1942-1999). Der afroamerikanische Künstler verfugte Soul und Funk in atemberaubender Weise. Obendrein geizte er nicht mit handfesten sozialkritischen Zeit-Ansagen. Bei Harding war schon der Titel seines Debüts Programm „Soul Power“. Der einstige Background-Sänger von Cee-Lo Green, befreundet mit den Black Lips, legte einen unfassbar guten Erstling hin: rau, unmittelbar, locker, ungekämmt und daher lebensecht. Seine Songs nehmen Anleihen beim wilden frühen Rhythm and Blues. Harding reichen gut dosierte Bläsern und etwas Tasten-Arbeit. Er kommt ohne technische Mätzchen oder elektronische Sound-Verbesserungen aus.

Das Konzert: Lenny Kravitz und Curtis Harding spielen am Dienstag, dem 12. Juni, um 19 Uhr auf der Zitadelle Spandau. Karten an der Abendkasse.

Von Ralf Thürsam