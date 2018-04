MAZ-Konzerttipp - Finnen draußen in der Sonne

Das Wetter verwöhnt uns gerade. Also gehen wir raus – vor die Tore Berlins. Dort, in den Müggelbergen, gibt es einen sehr gastfreundlichen Platz, der zudem immer wieder mit musikalischen Schmankerln aufwartet. Micke Bjorklof und seine Band Blue Strip beispielsweise. Die Finnen haben es faustdick hinter den Ohren. Knallen uns extrafrischen Blues und Verwandtes um die Ohren. Micke wundert sich, dass er mit seiner Truppe nun schon 25 Jahr am Start ist, einige Kreativ-Pausen und weitere eher akustisch orientierte Projekte eingeschlossen. Blue Strip und ihr Anführer beim Singen und beim Spiel auf der Gitarre und der Mundharmonika sind gewieft, gereift und schlicht großartig. Diese Chemie, entstanden durch die versierte Arbeit aller Musikanten, die ist denn auch dem ersten Live-Doppelalbum anzuhören – im Vorjahr in Eutin beim Blues Baltica mitgeschnitten.

Mehr davon Anbetungswürdig sind sie die Songs von Courtney Marie Andrews. Sie spenden so viel Kraft. Da liegt so viel Anmut in der Stimme. So viel innere Stärke. Und Nachdenklichkeit und Empathie – insbesondere für jene Menschen, die das Leben abgehängt hat. Die strampeln, um wieder festen Grund unter den Füßen zu spüren. Die vokalen Qualitäten reichen zusammengenommen für den beherzten Griff nach Folk und Country, nach Soul und Rock. Es würde nicht weiter verwundern, wenn die junge Sängerin aus Arizona bald Stammgast in berühmten Ryman Auditorium würde, dem Heiligtum der Country Music in Nashville. Und wohl auch sehr zur Freude von Dolly Parton, Emmylou Harris und Linda Ronstadt. Am heutigen Freitagabend tritt Courtney Marie Andrews um 19 Uhr im Privatclub in Berlin-Kreuzberg auf. Courtney Marie Andrews: May Your Kindness Remain. Loose Music/Rough Trade.

Abends geht’s dann drinnen weiter: Rock ’n’ Roll ist der mächtige Stamm mit ausladender Krone, den The Sheepdogs liebevoll wässern. Doch gleich daneben wachsen noch andere Pflanzen, die nicht minder von der Band aus der kanadischen Provinz Saskatchewan gehegt werden. Jener Gegend, die uns bereits die hinreißenden The Dead South gesandt hat.

Aus Kanada mit dem Sanftmut der Siebziger: The Sheepdogs. Quelle: Promo

The Sheepdogs greifen auf ihrem Album „Changing Colours“ gern mal nach Bläsern, um einen souligen Ton anzuschlagen. Der Fünfer klingt überdies nach Südstaaten-Rock. Riffstark und bluesverliebt. Und er versteht sich auf schwelgerische Country-Balladen und Latino-Einflüsse. Das Spektrum, das im Roots-Rock zu haben ist, füllen die Kanadier mit mehrstimmigem Glanz und üppigen Farben.

Die Konzerte: Micke Bjorklof & Blue Strip spielen am Sonntag, dem 15. April, ab 13 Uhr am Wendenturm im Sommergarten am Müggelsee in Berlin-Köpenick. The Sheepdogs gastieren am Sonntag um 22.30 Uhr im Quasimodo in Berlin-Charlottenburg.

Von Ralf Thürsam